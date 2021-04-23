Єрмак: ​відведення російських військ є результатом роботи президента Зеленського і міжнародних партнерів

Голова ОП зазначив, що переговори з Макроном та Меркель показали результат.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак висловив переконання, що відведення російських військ від східних кордонів України є результатом роботи Володимира Зеленського, його команди, а також наших міжнародних партнерів.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "1+1", - передає пресслужба ОП.

"Поки є сили, які займаються тим, що критикують владу, ми працюємо не заради піару, а заради країни. Ця критика дуже схожа на ворожу пропаганду, адже вона кардинально спотворює реальність. Ми всі побачили, яку безпрецедентну підтримку має сьогодні Україна", - сказав Єрмак.

Він наголосив, що результати роботи команди президента та факти "набагато красномовніші, ніж безпідставна критика деяких політиків".

"Всі побачили, як відбувався візит президента до Парижа, як відбувалася відеоконференція, під час якої президент Франції сидів поряд з президентом України, і вони розмовляли з канцлером Німеччини", – зазначив керівник ОП.

Нагадаємо, 16 квітня президент Володимир Зеленський відвідав Францію з робочим візитом. У Парижі він разом з канцлером ФРН Ангелою Меркель та президентом Франції Еммануелем Макроном обговорили безпекову ситуацію на українсько-російському кордоні та висловили занепокоєння з приводу нарощування Росією своїх військ.

Макрон після зустрічі оприлюднив у Twitter два дописи українською мовою. Він зазначив, що Франція разом з Україною та Німеччиною надалі рішуче налаштована на пошук політичного рішення щодо ситуації на Донбасі, що є єдиним можливим.

22 квітня Росія оголосила про завершення "раптової перевірки боєготовності", під приводом якої стягнула війська до кордонів України. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу 22 квітня заявив, що навчання в Криму відбулися успішно. Він також повідомив, що з 23 квітня війська починають повертатися у місця постійної дислокації. 23 квітня Міноборони РФ повідомило, що почало відведення військ.

Аналітик НАТО Енді Сколлік нагадав, що в травні 2014 року РФ також заявляла про відведення військ від українського кордону. Однак, тоді відведені були не всі сили, і в липні вони вели обстріл українських військ через кордон, а в серпні - отримали підкріплення і увійшли на Донбас у складі кількох батальйонно-тактичних груп.

Також в Держдепі зазначили, що США обережно ставляться до заяви російської влади щодо відведення військ, оскільки поки що це - лише слова.