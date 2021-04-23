Заява РФ про відведення військ від українських кордонів поки що залишається лише словами, - Держдеп

"Ми чули слова, але чого ми очікуємо, це - дії".

Сполучені Штати поки обережно ставляться до заяви російської влади щодо відведення військ від українського кордону.

Про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс, повідомляє "Голос Америки".

Він зазначив, що заява росіян (про відведення військ, - ред.) поки лишається тільки словами.

"Ми чули слова, але чого ми очікуємо, це - дії. Сполучені Штати продовжуватимуть спостерігати за ситуацією у тісній координації з українськими та іншими партнерами і союзниками. Ми чітко заявили під час контактів із російським урядом, що вони мають утриматися від ескалації і негайно припинити всі агресивні дії навколо та в Україні, включно з нещодавнім нарощенням військ в Криму та на українському кордоні, а також їхніми намірами заблокувати деякі судна у деяких частинах Чорного моря", - наголосив Прайс.

На питання, чи здивувались у Вашингтоні заявою росіян про намір відвести війська він сказав: "Ми почули заяву. І наскільки нам відомо, вона лишається заявою. Ми продовжимо спостерігати за ситуацією".

Нагадаємо, 22 квітня Росія оголосила про завершення "раптової перевірки боєготовності", під приводом якої стягнула війська до кордонів України. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу 22 квітня заявив, що навчання в Криму відбулися успішно. Він також повідомив, що з 23 квітня війська починають повертатися у місця постійної дислокації. 23 квітня Міноборони РФ повідомило, що почало відведення військ.

Аналітик НАТО Енді Сколлік нагадав, що в травні 2014 року РФ також заявляла про відведення військ від українського кордону. Однак, тоді відведені були не всі сили, і в липні вони вели обстріл українських військ через кордон, а в серпні - отримали підкріплення і увійшли на Донбас у складі кількох батальйонно-тактичних груп.