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Волкер: Путін хоче запобігти перетворенню України в успішну демократичну країну

Успішність в Україні змусила б задатися питанням про те, чому цього немає в Росії.

Волкер: Путін хоче запобігти перетворенню України в успішну демократичну країну
Фото: Радио Свобода

Успішність демократичних процесів в Україні змусила б задатися Володимира Путіна питанням, чому цього немає в Росії.

Таку думку висловив в інтерв'ю DW колишній спецпосланець США по Україні Курт Волкер.

Він зазначив, що посилення російської військової присутності на кордоні з Україною мало на меті показати, що Москва має серйозну військову міціі політичною волею діяти, якщо вона того захоче. З іншого боку, Кремль хотів показати, що Захід не бажає використовувати силу, змагаючись із РФ, тому Україні слід бути пильною.

На думку Волкера, Путін хоче запобігти перетворенню України в успішну демократичну країну.

"Думаю, це найважливіше. Тому що, якщо Україна стане успішною, процвітаючою країною, можна буде поставити запитання: а чому такою не є Росія? Саме тому йому перш за все так важливо "заблокувати" Україну. Частина цієї стратегії - закрити Україні шлях в Євросоюз", - пояснив американський дипломат.

Стосовно ситуації на Донбасі, Волкер наголосив, що сепаратисти повністю знаходяться під контролем Москви, яка прагне представити ситуацію як внутрішньоукраїнський конфлікт.

"Росія вторглася в Україну, створила сепаратистів, вона озброює їх, тренує, дає їм техніку, контролює їх і визначає, хто буде працювати в їхніх громадянських адміністраціях. І після всього це Москва хоче змусити Зеленського обходитися з ними так, як ніби Росія не має до них жодного відношення", - підкреслив Волкер.

Відповіддю Заходу на подібні дії Росії, з точки зору дипломата, могло б стати запрошення України до участі у військових навчаннях США, які повинні пройти в Польщі наступного тижня. Іншою можливою реакцією могло б стати попередження про введення нових санкцій.

Що стосується повідомлень міністерства оборони Росії про відведення військ з українського кордону, то цю новину Волкер сприйняв стримано. На його думку, той факт, що російські військові повернуться саме на ті бази, з яких вони прийшли, "ще належить перевірити".

Нагадаємо, у березні Росія почала стягувати до кордонів України війська в небачених навіть у 2014 році кількостях. Всі українські високопосадовці, починаючи від президента Зеленського, заявили, що Україна не планує військових дій, які могли б стати підставою для російського вторгнення.

22 квітня міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про завершення "раптової перевірки боєготовності", під приводом якої РФ стягнула війська до кордонів України і в Крим.

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