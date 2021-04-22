Словаччина висилає трьох співробітників посольства Росії

Російські дипломати мають сім днів на те, щоб залишити країну.

Братислава висилає трьох працівників посольства Росії. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на прем'єра Словаччини Едуарда Гегера.

"Словаччина висилає трьох російських дипломатів", - сказав Гегер.

За словами прем'єра, російські дипломати мають сім днів на те, щоб залишити країну.

Словацькі ЗМІ пояснюють, що це рішення - реакція Братислави на загострення відносин між Росією та Чехією.

Нагадаємо, 17 березня Чехія оголосила про висилку 18 співробітників російського посольства, які були ідентифіковані як офіцери російської розвідки. Росія у відповідь вислала 20 дипломатів з політичного відділу посольства Чехії, чим фактично паралізували роботу чеського диппредставництва.

У середу, 21 квітня, міністр закордонних справ Чехії Кулханек повідомив послу РФ Олександру Зміївському, що, якщо Росія не поверне всіх 20 депортованих чеських дипломатів, вона скоротить кількість російських дипломатів в посольстві в Празі.

Сьогодні Чехія оголосила про скорочення числа співробітників російського посольства в Празі, тим самим прирівнявши його до числа співробітників свого диппредставництва в Москві. Таке рішення МЗС Чехії озгначатиме висилку біля 70 росіян. Наразі у російському посольстві в Празі - 27 дипломатів і 67 технічних службовців, в чеському посольстві в Москві - 5 і 19 (за даними МЗС Чехії).

Дипломатичний конфлікт між двома країнами пов'язаний з тим, що Чехія назвала російську розвідку винною у підриві складу боєприпасів у Врбетицях у 2014 році. Більше того, до підриву причетні ті ж оперативники, що підозрюються у отруєнні російського розвідника-перебіжчика Сергія Скрипаля. Анатолій Чепіга (Руслан Боширов) у Чехії працював під іменем Руслан Табаров, а Олександр Мішкін (Олександр Петров) - під іменем Микола Попа.