Фото: МБХ медиа

На мітингах на підтримку опозиційного російського політика Олексія Навального, які відбулися у низці міст Російської Федерації 21 квітня, було затримано щонайменше 1786 людей.

Про це вранці у четвер, 22 квітня, на своєму сайті повідомляє незалежний правозахисний медіапроєкт "ОВД-Инфо".

При цьому, за даними правозахисників, багатьох учасників акцій почали затримувати ще до початку мітингів на підтримку Навального. Загалом відомо про затримання активістів у 96 містах Росії. Акції не були узгоджені з владою.

Найбільше затриманих - у Петербурзі (806) та Уфі (119). Понад 50 затриманих - у Казані, Барнаулі, Сочі та Воронежі. При цьому у Москві, де відбулася наймасштабніша акція, затримали 30 людей.

У Петербурзі при затриманнях застосовували електрошокери, у Волгограді - сльозогінний газ.

"ОВД-Ифо" повідомляє про постраждалих при затриманнях в Петербурзі. Одного із затриманих тричі вдарили кийком по голові і зламали йому палець, іншого били коліном в обличчя. Одну із затриманих дівчат повалили на землю, через що у неї багато саден на обличчі.

Кількість учасників московського мітингу, на який вийшли зокрема дружина Юлія і брат Олег, поліція оцінила в шість тисяч осіб, у Петербурзі - в 4,5 тисячі. Соратники Навального закликали множити ці цифри на 10, пише Медуза. За підрахунками "Відкритих медіа", в Москві протестували не менше 25 тисяч осіб.

За даними влади та журналістів, у регіонах Росії найбільше людей вийшли на акції в Єкатеринбурзі (близько п'яти тисяч чоловік), Новосибірську й Омську (близько трьох тисяч чоловік) і Челябінську (близько двох тисяч чоловік).

Фото: EPA/UPG

Фото: МБХ медиа

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Акції на підтримку Навального пройшли також у низці міст за межами Росії, зокрема, у Празі, Лондоні, Парижі, Римі, Варшаві, інших містах.

Нагадаємо, що Навальний з січня 2021 року знаходиться за ґратами. Його відправили в колонію за порушення правил умовного ув'язнення у справі про розкрадання грошей.

31 березня Навальний оголосив голодування у знак протесту проти того, що до нього не пускають лікарів. Ситуацією з опозиціонером занепокоєні на Заході, а США навіть пригрозили Росії наслідками, якщо Навальний помре у колонії.

19 квітня на сайті управління Федеральної служби виконання покарань у Володимирській області з'явилося повідомлення, що Навального вирішили госпіталізувати.