Російського опозиціонера Олексія Навального вирішили госпіталізувати.

Про це повідомляється на сайті управління Федеральної служби виконання покарань у Володимирській області.

Навального за рішенням лікарської комісії переводять у стаціонар обласної лікарні для засуджених. Вона знаходиться на території виправної колонії №3 у Володимирі. Досі Навального тримали у колонії №2 у місті Покров.

"У даний час стан здоров'я А. Навального оцінюється як задовільний, щодня його оглядає лікар-терапевт. За згодою пацієнта йому призначена вітамінна терапія", - заявили тюремники.

Нагадаємо, що 44-річний опозиційний політик Олексі Навальний з лютого знаходиться за гратами. Його ув'язнили за кримінальною справою, яку він вважає політично мотивованою.

У колонії стан його здоров'я, підірваний отруєнням "Новачком", різко погіршився. Прихильники Навального бояться, що він може померти.

31 березня Навальний оголосив голодування у знак протесту проти того, що до нього не пускають лікарів.

Ситуацією з Навальним занепокоєні на Заході, а США навіть пригрозили Росії наслідками, якщо Навальний помре у колонії.