​У Балтійському морі почались протимінні навчання НАТО Open Spirit

У заході візьме участь 21 корабель з 11 країн.

Сьогодні в Балтійському морі стартували традиційні весняні навчання мінних тральщиків НАТО Open Spirit. Навчаннями керуватимуть військово-морські сили Естонії.

Про це повідомляє АрміяІnform з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони республіки.

У заході візьме участь 21 корабель з 11 країн, зокрема, кораблі Першої постійної протимінної групи НАТО.

"Щорічна операція Open Spirit має вирішальне значення для позбавлення вод Балтійського моря від нагромаджених тут із часів Першої та Другої світових воєн усіх боєприпасів і для зниження загроз рибальству, морським шляхам і довкіллю. Крім того, вона сприяє співпраці між ВМС Естонії та іншими країнами, що беруть участь в операції", − сказав командир Першої постійної протимінної ескадри НАТО капітан-лейтенант Ян Вейхерс.

Перша постійна протимінна група є однією з чотирьох аналогічних частин швидкого реагування під командуванням військово-морських сил НАТО. Вони мають бути готові до направлення у різні місця світу протягом п’яти днів.

Цього півріччя до основного складу Першої протимінної ескадри входять кораблі Німеччини, Норвегії, Бельгії, Нідерландів, Сполученого Королівства та Естонії.

Протимінна операція Open Spirit відбувається щороку в різних країнах Балтії. Минулого року операцією керували ВМС Латвії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські бойові кораблі вийшли на навчання у Чорне море.