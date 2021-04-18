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Мельник закликав Німеччину сприяти членству України у НАТО без будь-яких “якщо” чи “але”

Німеччина несе особливу історичну відповідальність за нацистські злочини проти українського народу.

Мельник закликав Німеччину сприяти членству України у НАТО без будь-яких “якщо” чи “але”
Фото: germany.mfa.gov.ua

Посол України Андрій Мельник у Німеччині закликав країну надати більшу підтримку Україні, зокрема, допомогти якнайшвидше приєднатися до НАТО.

Про це він заявив у коментарі німецькому виданню Welt am Sonntag.

“З одного боку, ми очікуємо, що уряд Німеччини зробить вагоме конкретне попередження президенту Путіну і яскраво опише все хворобливі наслідки нового військового вторгнення”, – сказав Мельник.

Cеред них – “жорсткі каральні заходи”, такі як “міжнародний бойкот і остракізм російського уряду, зокрема судове переслідування в Міжнародному кримінальному суді за військові злочини” і "повне економічне ембарго, особливо на імпорт сировини і повне заморожування інвестицій”.

Він додав, що Росія поки “поглинула” сім відсотків української національної території. “Отже, не можна повторювати стратегічної помилки 2014 року (з анексією Криму та дестабілізацією східної України) і сидіти склавши руки, поки Росія безкарно здійснює нові завоювання”, – зазначив Мельник.

Мельник повторив свій заклик про членство України у НАТО, відзначивши особливу роль Німеччині у цьому. “Зокрема Німеччина, яка несе особливу історичну відповідальність за нацистські злочини проти українського народу, повинна відіграти новаторську роль, щоб Україна могла cтати членом НАТО. І якомога швидше, без будь-яких “якщо” чи “але”, – сказав посол.

Він додав, що лише швидке приєднання України до НАТО може "назавжди запобігти новій великомасштабній війні в Європі".

В березні 2021 року Росія почала стягувати до кордонів України війська (за оцінками Офісу президента - до 80 тисяч чоловік). Зокрема, російські війська стали табором у Воронезькій області, яка не межує з окупованими районами Луганської чи Донецької областей. За даними розвідки Міноборони, Росія може реалізувати три варіанти дій проти України.

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