У Тихановської назвали заяви про “переворот” у Білорусі провокацією російських спецслужб

Команда опозиціонерки закликає утриматися від рішень, які можуть завдати шкоду національним інтересам Білорусі.

Команда білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської назвала провокацією заяви Федеральної служби безпеки Росії про те, що спецслужба нібито запобігла "перевороту" у Білорусі.

У ФСБ заявили, що “переворот” нібито планувався на 9 травня, хоча цьогоріч парад на святкування Дня перемоги не планувався, пише Радіо свобода.

Російське силове відомство також стверджує, що замах на життя Олександра Лукашенка та його дітей готувався при участі білоруських та українських націоналістів за консультацій зі США та Польщею.

“Інформація, яку 17 квітня поширили державні органи і озвучив Лукашенко, має ознаки провокації спецслужб Росії і Білорусі, куди втягнули громадян Білорусі і США”, – водночас йдеться в заяві пресслужби Тихановської.

Команда опозиціонерки закликає утриматися від рішень, які можуть завдати шкоду національним інтересам, суверенітету і незалежності Білорусі.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко заявив, що на нього та його родину нібито готували замах. При цьому до "замаху", за його словами, буцімто причетні іноземні спецслужби.

2 квітня Путін зателефонував Лукашенку і обговорив з ним "зовнішні загрози з західного напрямку". Це відбулося у той час, коли президент США Джо Байден розмовляв із президентом України Володимиром Зеленським.

Після цього Олександр Лукашенко анонсував зустріч з Володимиром Путіним у квітні в Москві.