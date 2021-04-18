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США просить авіакомпанії бути особливо обережними під час польотів над частиною України та Росії

Весь інший повітряний простір під відповідальністю України наразі є безпечним, заявили у Державіаслужбі.

США просить авіакомпанії бути особливо обережними під час польотів над частиною України та Росії
Фото: pravda.com.ua

США попередили авіакомпанії про небезпеку польотів над Україною і Росією через масштабне нарощування збройних сил РФ вздовж кордонів України та в окупованому Криму.

Федеральна авіаційна адміністрація Департаменту транспорту США опублікувала відповідне повідомлення.

“ФАА рекомендує експлуатантам своїх повітряних суден виявляти особливу обережність при виконанні польотів з/в/над частинами Московського РПІ (UUWV) та РПІ Ростов-на-Дону (URRV) в межах 100 морських миль від РПІ Дніпра (UKDV), РПІ Сімферополь (UKFV) і РПІ Київ (UKBV) (включаючи частину Киівського верхнього району польотної інформації (UIR) (UKBU) у горизонтальних межах з РПІ UKDV, UKFV і UKBV)”, – цитує його Державіаслужба України.

Під час спілкування з авіаційною владою США Державіаслужба запропонувала встановити безпосередню взаємодію між відповідними підрозділами з авіаційної безпеки щодо обміну інформацією та координації дій з реагування на загрози від зони конфлікту на сході держави.

Українська сторона також готова надавати повну інформацію стосовно стану аеронавігаційного обслуговування та безпеки польотів в Україні задля скоординованих дій у майбутньому.

Служба нагадує, що з метою забезпечення безпеки польотів цивільних літаків у повітряному просторі під відповідальністю України є певні обмеження, які діють з 2014 року і пов’язані з агресією Російської Федерації проти України на сході країни і тимчасовою окупацією Криму.

Весь інший повітряний простір під відповідальністю України наразі є безпечним і доступним для планування і виконання польотів повітряних суден цивільної авіації.

В Україні діє спеціальна процедура раннього попередження про загрози для цивільної авіації з метою негайної реакції на виявлені та потенційні загрози, що виникають в зоні конфлікту.

В березні 2021 року Росія почала стягувати до кордонів України війська (за оцінками Офісу президента - до 80 тисяч чоловік). Зокрема, російські війська стали табором у Воронезькій області, яка не межує з окупованими районами Луганської чи Донецької областей. За даними розвідки Міноборони, Росія може реалізувати три варіанти дій проти України.

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