Макрон збирається провести розмову з Путіним

Президент Франції Еммануель Макрон збирається невздовзі провести розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Про це з посиланням на повідомлення Єлисейського палацу пише "Інтерфакс-Україна".

"Президент незабаром проведе розмову з президентом Путіним", - йдеться в комюніке Єлисейського палацу про переговори Макрона з президентом України Володимиром Зеленським та канцлером ФРН Ангелою Меркель.

Єлисейський палац додав, що Макрон і Зеленський обмінялися думками з Меркель і констатували, що висновки саміту "нормандської четвірки" з грудня 2019 актуальні і нині.

"Необхідно, щоб Росія і Україна працювали над їх втіленням у життя", - наголошується в документі.

У ньому зазначено, що саме цю тему Макрон збирається обговорити з Путіним.

Також Єлисейський палац наголошує, що Макрон під час переговорів із Зеленським у Парижі заявив про "складність досягнення угоди щодо конфлікту на Донбасі, а також - про ризик військової ескалації."

Нагадаємо, що канцлер ФРН Ангела Меркель, президенти України і Франції Володимир Зеленський та Еммануель Макрон обговорили безпекову ситуацію на українсько-російському кордоні та висловили занепокоєння з приводу нарощування Росією своїх військ.

Макрон після зустрічі оприлюднив у Twitter два дописи українською мовою. Він зазначив, що Франція разом з Україною та Німеччиною надалі рішуче налаштована на пошук політичного рішення щодо ситуації на Донбасі, що є єдиним можливим.