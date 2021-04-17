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Зустріч Байдена і Путіна може відбутися у Відні, – канцлер Австрії

Влада країни вже контактує з російською та американською сторонами.

Зустріч Байдена і Путіна може відбутися у Відні, – канцлер Австрії
Фото: EPA/UPG

Відень є можливим місцем проведення саміту між президентом США Джо Байденом та президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це заявив федеральний канцлер Австрії Себастьян Курц, пише kurier.at.

"Ми вже контактуємо з російською та американською сторонами, якщо така зустріч дійсно повинна бути", – сказав Курц.

Зараз є кілька міст, які мають право на участь, і Відень – одне з них.

Курц нагадав, що Байден запропонував таку зустріч з Путіним кілька днів тому, а нещодавно напруженість між США та Росією зросла.

Курц заявив, що Австрія не виконувала "жодної посередницької ролі". Однак він підкреслив: "Для всього світу, для всієї Європи добре, якщо буде така зустріч, незалежно від того, де вона знаходиться. Але звичайно, якщо вона відбудеться в Австрії, якщо вона відбудеться у Відні, це велика честь для нас".

Нагадаємо, Президент США Джо Байден запровадив режим надзвичайного стану у зв'язку з "нетиповою і надзвичайною загрозою" Сполученим Штатам, спровокованою Росією.

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