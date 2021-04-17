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У понеділок стартує весняна сесія ПАРЄ

 Делегати працюватимуть у гібридному режимі.

У понеділок стартує весняна сесія ПАРЄ
Фото: assembly.coe.int

У понеділок, 19 квітня у Страсбурзі розпочнеться весняна сесія Парламентської асамблеї Ради Європи, що триватиме до 22 квітня.

Про це повідомив Укрінформ.

У зв'язку із карантинними обмеженнями делегати працюватимуть у гібридному режимі.

Згідно з порядком денним, до делегатів у форматі відеоконференції звернеться канцлер Німеччини Ангела Меркель як очільниця уряду країни, що головує у Комітеті міністрів Ради Європи.

Від німецького уряду у засіданні Асамблеї також дистанційно візьме участь державний міністр Міхаель Рот.

Безпосередньо у Страсбурзі до делегатів ПАРЄ звернуться президент Європарламенту Девід Сассолі, президент Молдови Мая Санду та генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич.

Під час весняної сесії комісар РЄ з прав людини представить доповідь про свою діяльність за 2020 рік.

Крім того, відбудеться вручення правозахисної премії ім. Вацлава Гавела.

Під час сесії планується провести термінові дебати про арешт у січні російського опозиційного політика Олексія Навального, а також щодо функціонування демократичних інститутів у Туреччині. Передбачено ухвалення відповідних резолюцій.

Крім того, до порядку денного включено питання "COVID-дозволи або сертифікати: захист основоположних свобод і правові наслідки", а також "Вірменські полонені та інші в’язні війни".

Порядок денний весняної сесії також включає дебати і ухвалення резолюцій щодо бачення Асамблеєю стратегічних пріоритетів Ради Європи, порушення прав людини та необхідності виборчої реформи у Білорусі, оподаткування у сфері цифрової економіки, дискримінації людей із хронічними захворюваннями, захисту прав людини серед національних меншин і європейської політики щодо діаспор.

Нагадаємо, у Держдумі Росії заявили, що у випадку, коли весняна сесія ПАРЄ прийме "жорстку антиросійську" резолюцію щодо ситуації з Олексієм Навальним, то не виключено, що Росія може вийти з організації.

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