Вибух на чеському складі боєприпасів стався для зриву постачання зброї в Україну, – ЗМІ

Вибух на чеському складі боєприпасів у 2014 році відбувся, найімовірніше, для зриву постачання зброї, зокрема в Україну.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на чеські ЗМІ.

Відомо, що підірвані склади та зброя не належали Міноборони Чехії, а використовувалися комерційною компанією, що офіційно займається торгівлею зброєю – Imex Group. Про це було відомо і у 2014 році, відразу після вибухів, коли в уряді Чехії повідомили, що на час інциденту велася підготовка до експорту підірваної зброї до Болгарії. Однак Болгарія була лише проміжним пунктом.

Також було з’ясувано, що отримувачем була болгарська компанія Emco. Обидві названі компанії належать болгарському бізнесмену, легальному торговцю зброєю Еміліану Гебреву. Він невдовзі після вибухів у Чехії також став об’єктом атаки російських агентів – у 2015 році його двічі отруїли нерво-паралітичною речовиною "Новичок". Згодом Bellingcat довели, що це робив той самий підрозділ, що здійснив напад на Сергія Скрипаля.

Зброю готували до постачання Гебреву, і наголошує, що Гебрев був одним з постачальників товарів військового призначення для українського МВС та Нацгвардії, зокрема у розпал активної фази протистояння російській агресії на Донбасі.

Російський намір щодо зриву постачань зброї міг бути націлений не лише на Україну, а й на Сирію – компанія Гебрева постачала збою також сирійським антиурядовим групам, що також не подобалося РФ.

Нагадаємо, у суботу, 17 квітня поліція Чехії офіційно заявила про підозри в причетності до вибуху двох росіян, також відомих як "туристи в Солсбері", яких підозрювали в отруєнні Скрипалів у Великобританії.

У результаті Уряд країни заявив про висилку 18 російських дипломатів.