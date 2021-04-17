Іран ігнорує запити України щодо розслідування збиття літака МАУ

У МЗС заявили, що Іран досі не назвав імен звинувачених у катастрофі.

Влада Ірану ігнорує запити України щодо надання інформації про розслідування катастрофи літака МАУ. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін, пише "Суспільне".

За словами Єніна, Іран не надав жодних офіційних підтверджень та відповідей на чисельні запити у межах міжнародної правової допомоги, які допомогли б відтворити весь цей ланцюг подій, встановити всіх причетних до катастрофи літака з іранського боку. Він зазначив, що також з відповідними запитами до іранських компетентних органів звертався Офіс Генерального прокурора. Однак Україна досі не отримала жодного імені людей, які можуть бути причетні до збиття.

"На превеликий жаль, іранська сторона або ігнорує наші запитання, або дають вибіркові відповіді на ці питання, які не дають нам змоги скласти повну картину. Через це до цього часу ми так і не впевнені в обгрунтованості тієї версії, яку протягом останнього часу активно намагається просувати іранська сторона", – сказав заступник міністра.

Єнін вважає, що поведінка Ірану викликає підозри.

"Ми не повіримо жодному слову, доки це не буде підтверджено доказами. Приховування відповідних доказів не сприяє довірі, а тільки посилює певні підозри в упередженості іранської сторони щодо розслідування катастрофи та намагання приховати правду", – підсумував Єнін.

Нагадаємо, що літак Boeing 737-800NG авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS752 з Тегерана до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня 2020. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, - 167 пасажирів і 9 членів екіпажу.

Після кількох днів заперечень в Ірані офіційно визнали провину за збиття українського літака з зенітно-ракетного комплексу протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність. Пізніше Іран повністю визнав свою провину за збиття літака.

У березні іранський орган цивільної авіації оприлюднив остаточний звіт щодо збиття пасажирського літака компанії "Міжнародні авіалінії України". Зазначається, що причиною фатального рішення збити літак була помилка оператора протиповітряної оборони, який визначив літак як "ворожий об'єкт".

У МЗС на це відповіли, що остаточний технічний звіт Ірану щодо причин аварії літака "Міжнародних авіаліній України" рейсу PS 752 - це спроба приховати істинні причини його збиття. Згодом міністерство додало, що Україна вимагатиме розгляду на Раді ICAO оприлюдненого Іраном звіту про авіакатастрофу літака МАУ і відновлення та продовження іранською стороною технічного розслідування цієї трагедії.

У квітні в Ірані заявили, що десятьом посадовим особам висунули звинувачення у зв'язку зі збиттям літака МАУ під Тегераном. Жодного імені чи посади не назвали. У МЗС на це відповіли, що Україна не прийме на віру не підтверджену реальними доказами версію збиття літака МАУ.