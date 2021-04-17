Україна висилає старшого дипломата посольства Росії в Києві у відповідь на неправомірне затримання українського консула в Санкт-Петербурзі.

Про це речник МЗС Україні Олег Ніколенко повідомив у коментарі LB.ua.

"На тлі ескалації Російською Федерацією безпекової ситуації та масованої антиукраїнськох пропаганди російська сторона продовжує провокаціх проти співробітників дипломатичних установ України в Росії. Висловлюємо рішучий протест щодо неправомірного затримання 16 квітня співробітника Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі та надання йому припису залишити територію РФ до 21 квітня. Повністю відкидаємо висунуті консульському співробітнику звинувачення", - повідомили в МЗС.

Українське дипломатичне відомстві підкреслює, що такі дії російської влади грубо порушують Віденську конвенцію про дипломатичні зносини від 1961 року і Віденську конвенцію про консульські зносини від 1963 року та вкотре підтверджують обраний Росією курс на подальше загострення з Україною.

"У відповідь на зазначену провокацію старший дипломат посольства Росії в Києві має залишити територію України впродовж 72 годин, починаючи із 19 квітня", - додали в міністерстві.

Нагадаємо, що співробітники Федеральної служби безпеки Російської Федерації затримали в Санкт-Петербурзі консула Генерального консульства України Олександра Сосонюка "за отримання закритої інформації з баз даних правоохоронних органів і ФСБ". У МЗС Росії через інцидент викликали тимчасового повіреного у справах України в Російській Федерації Василя Покотила.