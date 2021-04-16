Рауль Кастро йде з посади глави Компартії Куби

Він сказав, що йде на пенсію з почуттям, що "виконав свою місію і впевнений у майбутньому вітчизни".

Рауль Кастро заявив у п'ятницю, що подає у відставку з посади глави Комуністичної партії Куби. Таким чином, епоха правління братів Кастро, які управляли Кубою з 1959 року, підійшла до кінця.

Про своє рішення 89-річний Кастро заявив у п'ятницю у своїй промові на відкритті Восьмого з'їзду правлячої Комуністичної партії, повідомляє Associated Press.

Він сказав, що йде на пенсію з почуттям, що "виконав свою місію і впевнений у майбутньому вітчизни".

Кастро не сказав, кого він затвердить уякості свого наступника на посаді першого секретаря Комуністичної партії. Але раніше він вказав, що він віддає перевагу 60-річному Мігелю Діас-Канелю, який змінив його на посаді президента у 2018 році.

Фідель Кастро, який очолив революцію, в результаті якої було скинуто диктатора Фульхенсіо Батисту в 1959 році, офіційно очолив Компартію в 1965 році.

Він швидко встановив контроль над партією і був беззаперечним лідером країни, доки не захворів у 2006 році. В 2008 році він передав президентство своєму молодшому братові Раулю, який воював разом з ним під час революції.

Рауль змінив його на посаді глави партії в 2011 році. Фідель Кастро помер у 2016 році.