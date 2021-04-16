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Лукашенко знову зібрався на зустріч з Путіним

"Це буде така серйозна зустріч з обговорення тих чи інших проблем "

Лукашенко знову зібрався на зустріч з Путіним
Олександр Лукашенко і Володимир Путін
Фото: EPA/UPG

Олександр Лукашенко анонсував зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним у квітні в Москві.

Про це повідомляє провладне інформагентство БелТА.

Сьогодні Лукашенко  зустрівся у Мінську з з прем'єр-міністром Росії Михайлом Мішустіним.

"Я дійсно радий зустрітися сьогодні з вами. Це перший такий захід. Ми вчора з Путіним домовилися про нашому графіку роботи з багатьох питань. Десь в кінці квітня, швидше за все 22-го, ми зустрінемося в Москві з президентом. Це буде така серйозна зустріч з обговорення тих чи інших проблем", - сказав Лукашенко.

Він також розповів, що потім сторони проведуть Форум регіонів у Підмосков'ї.

"Потім союзна Рада міністрів. А потім, десь вересень-жовтень, (домовимося ближче по обстановці) - Вища Державна рада...  Ось такі домовленості у мене були з Президентом Росії за останні два дні ", - зазначив Лукашенко.

Нагадаємо, 2 квітня Путін зателефонував  Лукашенку і обговорив з ним "зовнішні загрози з західного напрямку". Це відбулося у той час, коли  президент США Джо Байден розмовляв із президентом України Володимиром Зеленським.

Попередню зустріч з Путіним Лукашенко провів 22 лютого. Анонсуючи її, він зазначив, що говоритиме "щодо деяких напрямків нашої співпраці", а гроші просити не буде.

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