Байден оголосив надзвичайний стан через загрозу нацбезпеці США від Росії
Байден оголосив надзвичайний стан через загрозу нацбезпеці США від Росії
Президент позбавив громадянства трьох осіб, ймовірно причетних до контрабанди, - джерела
Президент позбавив громадянства трьох осіб, ймовірно причетних до контрабанди, - джерела
Кораблі РФ здійснили провокацію щодо українських катерів в Азовському морі
Кораблі РФ здійснили провокацію щодо українських катерів в Азовському морі
Американські кораблі Roosevelt та Donald Cook не увійдуть у Чорне море в обумовлені терміни, - ЗМІ
Американські кораблі Roosevelt та Donald Cook не увійдуть у Чорне море в обумовлені терміни, - ЗМІ
Зеленський обіцяє санкції проти олігархів
Зеленський обіцяє санкції проти олігархів
Между Сциллой и Харибдой, или заметки о сдерживании российской агрессии
Между Сциллой и Харибдой, или заметки о сдерживании российской агрессии
Байден, Путін, НАТО і верблюд
Байден, Путін, НАТО і верблюд
Зураб Аласанія: «Рейтинги я не визнаю, головне – довіра»
Зураб Аласанія: «Рейтинги я не визнаю, головне – довіра»
Меркель і Байден закликали Росію скоротити військову присутність на кордоні з Україною
Меркель і Байден закликали Росію скоротити військову присутність на кордоні з Україною
ГоловнаСвіт

Новообраний парламент Болгарії під бурхливі оплески відправив у відставку уряд Бойко Борисова

"Вічний" прем'єр може втратити посаду, незважаючи на виграні вибори.

Новообраний парламент Болгарії під бурхливі оплески відправив у відставку уряд Бойко Борисова
Фото: БНТ

Новообраний парламент Болгарії у п'ятницю відправив у відставку уряд Бойко Борисова.

Як повідомляє місцеве видання "Новини.бг", це відбулося на першому засіданні 45-го скликання Народних зборів. За відставку уряду висловилися 156 депутатів з 240, вони зустріли результати голосування бурхливим оплесками.

Консервативна політична партія ГЄРБ ("Громадяни за європейський розвиток Болгарії"), лідером якої є Борисов, виграла вибори в коаліції з "Союзом демократичних сил". Тому саме Борисов отримав першочергове право на формування нового уряду, консультації з президентом Руменом Радевим почнуться 19 квітня.

Однак зробити це у парламенті, де чітко сформувалась більшість проти ГЄРБ йому вдасться це зробити, навіть відмовившись від посади прем'єра.

Якщо Борисов не зможе сформувати більшість, це право перейде наступній партії - "Є такий народ" співака і телеведучого Славі Тріфонова.

Бойко Борисов очолює уряд Болгарії з 2009 року (з невеликою перервою у 2013-2014 роках). 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також