Новообраний парламент Болгарії під бурхливі оплески відправив у відставку уряд Бойко Борисова

Новообраний парламент Болгарії у п'ятницю відправив у відставку уряд Бойко Борисова.

Як повідомляє місцеве видання "Новини.бг", це відбулося на першому засіданні 45-го скликання Народних зборів. За відставку уряду висловилися 156 депутатів з 240, вони зустріли результати голосування бурхливим оплесками.

Консервативна політична партія ГЄРБ ("Громадяни за європейський розвиток Болгарії"), лідером якої є Борисов, виграла вибори в коаліції з "Союзом демократичних сил". Тому саме Борисов отримав першочергове право на формування нового уряду, консультації з президентом Руменом Радевим почнуться 19 квітня.

Однак зробити це у парламенті, де чітко сформувалась більшість проти ГЄРБ йому вдасться це зробити, навіть відмовившись від посади прем'єра.

Якщо Борисов не зможе сформувати більшість, це право перейде наступній партії - "Є такий народ" співака і телеведучого Славі Тріфонова.

Бойко Борисов очолює уряд Болгарії з 2009 року (з невеликою перервою у 2013-2014 роках).