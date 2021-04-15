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Польща висилає з країни трьох дипломатів РФ

Підставою стало вчинення цими людьми дій, які не що відповідають статусу дипломата і шкодять Польщі.

Польща висилає з країни трьох дипломатів РФ

Польща оголосила трьох російських дипломатів "персонами нон-грата". Як повідомляє “Інтерфакс-Україна”, про це йдеться в заяві, поширеній у четвер МЗС Польщі.

"15 квітня 2021 року посол Російської Федерації в Польщі був викликаний в МЗС Польщі. Послу була передана дипломатична нота, яка поінформувала про визнання трьох співробітників посольства Російської Федерації у Варшаві “персона нон-грата”. Підставою для цього рішення було вчинення цими людьми дій, які не що відповідають статусу дипломата і шкодять Польщі", - йдеться у заяві.

"Польща висловлює повну солідарність з рішеннями, що були вжиті Сполученими Штатами 15 квітня 2021 року щодо їх політики по відношенню до Росії. Спільно прийняті і погоджені союзниками рішення є найбільш правильною відповіддю на ворожі дії Російської Федерації", - сказано в заяві.

Сьогодні Сполучені Штати запровадили нові санкції проти Росії. З Вашингтону також вишлють десять російських дипломатів.

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