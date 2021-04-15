Кораблі РФ здійснили провокацію щодо українських катерів в Азовському морі

В ніч на 15 квітня катери ФСБ РФ в Азовському морі здійснили спробу перешкоджання законним діям катерної групи ВМС ЗС України, які знаходяться на бойовому чергуванні.

Про це повідомляє служба зв’язків з громадськістю Командування ВМС ЗС України.

“Не зважаючи на провокації та цілеспрямовані дії росіян, по обмеженню вільного судноплавства, катерна тактична група ВМС України продовжила виконувати поставлені завдання. Українські моряки і надалі будуть забезпечувати безпеку України з морського напрямку, у тому числі в Азовському морі, керуючись виключно нормами Міжнародного морського права”, - йдеться у повдіомленні.

Керівник проекту у Інститут Чорноморських стратегічних досліджень", головний редактор порталу BlackSeaNews Андрій Клименко навів деталі провокації. За його словами, інцидент трапився між трьома малими броньованими артилерійськими катерами (типу Гюрза-М) ВМСУ та п’ятьма катерами та кораблем Берегової охорони Прикордонної служби ФСБ РФ в 25 милях від Керченської протоки пд часескортування українськими катерами комерційних суден.

“Ніч була гарячою. Як мінімум 5 катерів фсб здійснювали узгоджені провокаційні маневри щодо наших 3-х МБАКов. Команди подавав корабель берегової охорониРФ N 734. Вранці наші всі повернулися. За словами джерел, вночі у відповідь на погрози корабля РФ нашим морякам довелося попереджати про готовність застосуваті зброю. Побалакали”, - повідомив Клименко.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року російські прикордонники біля берегів окупованого Криму обстріляли і захопили три кораблі ВМС України: катери "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу", які прямували з Одеси до Маріуполя, а також їх екіпажі. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені. Росія визнала обстріл і захоплення українських кораблів.

18 листопада 2019 року, після 358 днів незаконного захоплення, катери і буксир були передані Україні у нейтральних водах, відповідно до рішення Міжнародного трибуналу з морського права. 20 листопада вони прибули на базу в Очаків. При цьому судна прийшли не своїм ходом, а за допомогою буксирів, у практично знищеному стані.