Проблеми сфери сміття в Україні точно полягають не в людях, - Колосовська

Голова організації «Батарейки, здавайтеся!» Любов Колосовська вважає, що для вирішення проблеми сміття споживачам потрібно впливати на бізнес. Про це вона заявила під час Презентації результатів соціологічного дослідження, проведеного Інститутом Горшеніна та Представництвом Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні, “Екологічні тренди в Україні: погляд громадян” 15 квітня.

Фото: rubryka.com Любов Колосовська

“Проблеми сфери сміття в Україні точно полягають не в людях. Багато хто з українців навіть без інфраструктури сортують сміття чи говорять, що робили б це, якби перед будинками стояли відповідні баки. Проблема в грошах — в наявності моделі та в тому, як фінансувати ці процеси. А люди підтягнуться. І тут ми можемо чітко побачити, що люди уже усвідомлюють, що збереження довкілля – це критично, але не розуміють, що величезну відповідальність за розв'язання проблем, зокрема, сміття, несе не стільки місцева влада, скільки бізнеси, які це сміття виробляють. І тут вже важлива роль людей і громадських організацій в тому, щоб виховувати в громадян розуміння того, хто за що відповідає. Держава має створити правила гри, але ключовий вплив ми споживачі маємо робити на бізнес, стимулювати та мотивувати його організовувати збір та переробку своїх товарів після використання”, - зауважила Любов Колосовська.

На думку співзасновника проєкту SaveEcoBot Артема Романюкова, у тому факті, що більшість українців вважають, що екологічна ситуація в країні погіршилася, можна знайти позитивний момент.

Фото: opentv.mediа Артем Романюков

“Згідно з даними дослідження, більшість українців вважає, що екологічна ситуація в країні погіршилася. З одного боку, це поганий показник, а з іншого — тут є і хороша новина. Адже коли люди думають, що ситуація погіршилася, це може говорити про те, що більше людей дізналося про якісь проблеми й почали замислюватися над ними. Аналогічний ефект ми бачили, коли запускали систему “Прозорро”. Коли відкрилася купа даних про закупівлі, які раніше були секретом для людей, люди побачили всі махінації, які там відбуваються, і їм здалося, що рівень корупції збільшився, хоча насправді це було не так”, - сказав Артем Романюков.

Повний звіт за результатами дослідження “Екологічні тренди в Україні: погляд громадян” дивіться за посиланням.

Дослідження “Екологічні тренди в Україні: погляд громадян” було проведено Інститутом Горшеніна спільно з Представництвом Фонду імені Фрідріха Еберта в Україні у листопаді-грудні 2020 року. У ході дослідження було проведено п'ять фокус-групових дискусій у центральному (м. Київ), західному (м. Львів), східному (м. Дніпро), Південному (м. Одеса) та північному (м. Чернігів) регіонах України, а також особисті інтерв'ю (face-to-face) відповідно до місць проживання респондентів. Усього було опитано 2000 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України (без урахування окупованих територій Донецької і Луганської областей, АР Крим, міста Севастополя) за квотами: регіон проживання, стать і вік респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/- 2,2%.