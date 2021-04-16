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До ОРДЛО доставили 18 тонн гуманітарного вантажу для допомоги при COVID-19

П’ять вантажівок від ООН проїхали через КПВВ "Новотроїцьке".

Відповідно до розпорядження командувача операції Об’єднаних сил відновлено доставлення гуманітарних вантажів до тимчасово окупованих територій Донеччини. 15 квітня до тимчасово окупованих територій доставлено гуманітарний вантаж медичного призначення, повідомляє пресцентр ООС.

Так, через КПВВ "Новотроїцьке" до тимчасово окупованого Донецька під егідою ООН проїхало п’ять вантажних автомобілів від Міжнародної організації міграції.

"Для потреб цивільного населення Міжнародна організація направила медичні меблі та обладнання – апарати ШВЛ, портативні кисневі концентратори, дитячі кисневі маски, а також інше важливе обладнання медичного призначення. Зокрема, гуманітарний вантаж загальною вагою 17,97 тонни, складає собою препарати для надання першої допомоги у разі захворювання на COVID-19 мешканців та дітей тимчасово окупованих територій", - сказано в повідомленні.

У командуванні ООС наголошують, що влада України всіляко підтримує мешканців тимчасово окупованих територій та постійно сприяє у забезпеченні громадян України і переміщенні осіб через лінію розмежування.

Учора повідомляли, що п'ять вантажівок везуть гумдопомогу ООН на окуповані території Донбасу.

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