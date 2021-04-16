В Україні запустився сучасний новинний агрегатор UKR.LIVE

Українська IT-компанія Initiative Software запустила новий сучасний агрегатор новин UKR.LIVE.

UKR.LIVE - це унікальна та інноваційна платформа, яка задовольнить всі ваші запити. На нашому ресурсі ви зможете прочитати про найактуальніші і свіжі події. Тепер не потрібно збирати окремі новини з різних джерел, оскільки всі вони зосереджені в одному місці.

Щохвилини платформа моніторить кілька тисяч сайтів і видає користувачеві останні новини найрізноманітніших тематик: політика, економіка, шоу-бізнес, фінанси та інші категорії. Гасло стартапу - «Живи в ритмі актуальних новин».

Як повідомив CEO компанії Initiative Software Руслан Поганий, ідея розробки платформи прийшла до нього ще кілька років тому, але згадав він про неї лише в минулому році під час карантину.

«Я дуже люблю читати новини і завжди бути в курсі подій. У будь-яку вільну хвилину я беру телефон і починаю скроллити стрічку різних видань. Однак в якийсь момент я зрозумів, що втомився заходити на десятки сайтів в пошуку свіжої інформації. До того ж, в наше інформаційне життя додалися ще й Telegram-канали. Я помітив, що пошук новин займає у мене занадто багато часу і, поспілкувавшись зі своїми колегами, ми вирішили розробити платформу, яка об'єднає всі новинні ресурси в один. А ще ми додали туди популярні Telegram-канали, адже зараз цей вид подачі інформації став досить зручний і популярний. Так з'явився UKR.LIVE», - розповів Руслан.

Руслан Плохой За словами програмістів, завдання здавалася дуже швидким і легким, проте на розробку платформи і доведення всього функціоналу до робочої кондиції було витрачено більше року.

«Так, подібні ресурси існують в інтернеті, їх досить мало, але вони є. Наша платформа набагато сучасніша і зручніша у використанні. Більш того, ми можемо задовольнити більшу аудиторію, ніж наші конкуренти», - пояснив Руслан Плохой.

За словами співробітників Initiative Software, ресурс офіційно запустили всього місяць тому, проте вже сьогодні добова аудиторія складає більше 5 тисяч унікальних користувачів. У планах компанії, на кінець поточного року вийти на середньодобовий показник в 150 тисяч унікальних читачів.

«Звичайно, це тільки початок, попереду ще довгий шлях, у нас багато ідей щодо поліпшення самої програми і оновлення функціоналу, незабаром ми хочемо додати розділ популярних блогів, а також YouTube канали. Сподіваюся, що українці оцінять нашу програму і вона буде корисна і зручна користувачам», - підсумував Руслан.

Запрошуємо вас скористатися платформою UKR.LIVE за адресою www.ukr.live.