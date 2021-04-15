СБУ проведе антитерористичні навчання ще в одній прикордонній області

Навчання проходитимуть з використанням бойової вогнепальної зброї і військової техніки.

Служба безпеки України завтра, 16 квітня, розпочинає антитерористичні навчання у Сумській області. Багатоетапні тренування будуть тривати до кінця травня, інформує пресслужба Сумської обласної держадміністрації.

"Особлива увага учасників навчань буде зосереджена на прикордонних районах. Служба безпеки України просить мешканців та гостей Сумщини з розумінням поставитися до необхідності проведення антитерористичних тренувань та пов'язаних з ними можливих тимчасових незручностей", - йдеться у повідомленні.

Участь у навчаннях візьмуть підрозділи Служби безпеки України, Національної гвардії України, Національної поліції, Державної прикордонної служби України, Військової служби правопорядку, а також інші учасники Координаційної групи Антитерористичного центру при УСБУ в Сумській області.

Навчання проходитимуть в умовах максимально наближених до реальних, у тому числі з використанням бойової вогнепальної зброї, військової техніки і радіотехнічних засобів.

У межах навчань передбачено проведення обмежувальних заходів на окремих територіях, можливість перевірки документів громадян, догляду автомобільного транспорту. У зв'язку з цим СБУ просить громадян мати при собі документи, що посвідчують особу.

Нагадаємо, з 14 квітня СБУ проводить антитерористичні навчання на Харківщині. Також учора антитерористичні навчання СБУ почалися на території Херсонській області. Особливу увагу приділено адміністративній межі з Кримом.