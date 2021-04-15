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​На Миколаївщині у ДТП загинув водій мікроавтобусу, який віз померлих від COVID-19

Керманич іншого авто зазнав травмувань та госпіталізований.

Сьогодні, 15 квітня, близько 6:05 ранку на автодорозі Н-11 "Миколаїв - Дніпро" біля селища Михайло-Ларине зіткнулися вантажний автомобіль пошти Фотон Кобальт та мікроавтобус Fiat Scudo, 31-річний водій якого перевозив шість тіл померлих від коронавірусу в трунах.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Фото: mk.npu.gov.ua

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій Fiat від отриманих ушкоджень помер на місці. 46-річний керманич другого авто зазнав травмувань та госпіталізований.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини та причини ДТП.

Фото: mk.npu.gov.ua

Подію кваліфіковано за ознаками ч. 2 ст. 286 КК (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого).

Нагадаємо, раніше на Миколаївщині внаслідок лобового зіткнення вантажівки та легковика загинуло троє осіб.

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