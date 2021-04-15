​ВАКС заарештував майно, яке вилучили під час обшуку у брата судді Вовка

Арешт може бути скасований повністю чи частково.

Вищий антикорупційний суд арештував майно, яке вилучили під час обшуку приміщення у справі відстороненого співробітника Служби зовнішньої розвідки, брата голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка Юрія Зонтова і адвоката Юрія Донця.

Про це повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро.

Зонтова та Донця підозрюють в отриманні $100 тис. хабара для судді за ухвалення судового рішення.

Серед арештованого майна - антикваріат, документи на майно та великі обсяги готівки в іноземній валюті: понад 3,7 млн дол. США, 840 тис. євро, 20 тис. фунтів, 230 тис. грн та 100 шекелів.

Зазначається, що арешт майна може бути скасований повністю чи частково за клопотанням власника або володільця майна у порядку, передбаченому частиною 1 статті 174 КПК.

Нагадаємо, НАБУ затримало рідного брата голови ОАСК Вовка через нібито одержання 100 тисяч доларів хабара. За версією слідства, ці гроші нібито мали передати саме керівнику суду за те, щоб той вирішив питання про задоволення позову юридичної особи іншим суддею ОАСК. Під час обшуків в офісі брата Вовка детективи НАБУ виявили велику кількість готівки.

Пізніше двом адвокатам повідомили про підозру в підбуренні до дачі хабара.

Запобіжний захід Зонтову обрали вночі 9 квітня. У той же день за нього внесли 2,95 мільйона гривень застави.