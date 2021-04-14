​Мер Слов’янська просить розпустити міськраду і створити військово-цивільну адміністрацію

У місті досі не прийнято бюджет на 2021 рік

Мер Слов’янська Вадим Лях просить створити на території міста військово-цивільну адміністрацію, розпустити міськраду та призначити позачергові місцеві вибори.

Про це він повідомив у відеозверненні.

Лях зазначив, що з цією пропозицією він письмово звернувся до голови Донецької військово-цивільної обладміністрації Павла Кириленка.

Лях пояснив, що у міськраді останні п'ять місяців постійно саботують його роботу. Він уточнив, що цим саботажем займаються у Слов’янській міськраді депутати трьох фракцій: "Наш край", ОПЗЖ, "За мир і розвиток".

За словами мера, з 1 січня по 31 березня вже було проведено п'ять сесій міськради, друге пленарне засідання 4-ї сесії він був вимушений чотири разипереносити через відсутність достатньої кількості депутатів вищезазначених партій. Через це у Слов'янську досі не прийнято бюджет міста на 2021 рік.

"Проєкт бюджету виносили на розглядання постійними комісіями міської ради 14 разів, він розглядався на двох пленарних засіданнях ради, але так і не був прийнятий більшістю від загального складу ради", - сказав мер.

Нагадаємо, у листопаді минулого року Вадим Лях від "Опозиційного блоку" переміг на виборах міського голови Слов'янська. У другому турі за нього віддали голоси 58,8%. Він очолює місто з 2015 року, до нього мером була сумнозвісна Неля Штепа, за часів головування якої місто захопили проросійські збройні формування на чолі з терористом Гіркіним.