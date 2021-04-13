Міни ПОМ-2 є тільки на озброєнні армії РФ.

З початку поточного року зафіксовано вже шість випадків застосування російськими найманцями заборонених мін ПОМ-2. Одна людина внаслідок підриву міни загинула.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

Так, в одному з випадків, який стався 23 лютого цього року в хуторі Вільний, що на Луганщині, загинув місцевий житель 1947 року народження.

Факти дистанційного мінування також були зафіксовані 7 лютого та 8 березня в населеному пункті Луганське, 24 лютого в населеному пункті Водяне, а випадки, що сталися 12 та 13 квітня в районах населених пунктів Зайцеве та Майорськ, взагалі мали ознаки комплексного нападу із застосуванням різних видів зброї.

“Зазначені випадки свідчать про наміри РФ й надалі загострювати безпекову ситуацію на території України, використовуючи своїх найманців та є яскравим прикладом нехтування мирних ініціатив Уряду України”, - йдеться у повідомленні.

Останній випадок застосування мін ПОМ-2 мав місце 13 квітня 2021 року у безпосередній близькості до об'єкту цивільної інфраструктури – КПВВ «Майорськ».

“Близько п’ятої години ранку безпілотник противника скинув три гранатометних постріли ВОГ-25 калібру 40 мм на позицію ЗС України поблизу населеного пункту Майорськ з одночасним дистанційним мінуванням цивільної інфраструктури КПВВ «Майорськ» за допомогою п'яти протипіхотних мін ПОМ-2, наражаючи на небезпеку чергову зміну Державної прикордонної служби України та місцеве населення”, - сказано у повідомленні.

Випадок застосування БПЛА російськими найманцями є грубим порушенням Мінських домовленостей, а факт дистанційного мінування мінами ПОМ-2, які є тільки на озброєнні армії РФ – є доказом прямої причетності Російської Федерації до збройного конфлікту на території Донецької та Луганської областей, йдеться у повідомленні.

Особливість мін ПОМ-2 полягає у тому, що їх неможливо знешкодити без підриву.