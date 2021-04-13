Служба безпеки України з 14 квітня проводитиме багатоетапні антитерористичні навчання у Харківській області із зосередженням уваги на прикордонних районах.

Про це повідомив керівник пресцентру УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

"14 квітня СБУ почне багатоетапні антитерористичні навчання на Харківщині. Тренування проходитимуть до кінця травня по всій території Харківської області із зосередженням особливої уваги на прикордонних районах", - написав він у фейсбуці.

Фото: facebook.com/VladislavAbdula

У навчаннях візьмуть участь підрозділи Служби безпеки України, Національної гвардії України, Національної поліції, Державної прикордонної служби України, Військової служби правопорядку, Харківської обласної прокуратури та інші члени Координаційної групи Антитерористичного центру. Органи місцевого самоврядування поінформовано про заплановані заходи і вони надають повне сприяння правоохоронцям.

"Навчання проходитимуть в умовах максимально наближених до реальних, у тому числі з використанням бойової вогнепальної зброї, військової техніки і радіотехнічних засобів»", - наголосив керівник Координаційної групи Антитерористичного центру при Управлінні СБУ в Харківській області Роман Дудін.

Фото: facebook.com/VladislavAbdula

У межах навчань передбачено проведення обмежувальних заходів на окремих територіях, можливість перевірки документів громадян, догляду автомобільного транспорту. Тому СБУ просить громадян мати при собі документи, що посвідчують особу.

СБУ гарантує, що тренування проходитимуть у суворій відповідності до вимог чинного законодавства України та з безумовним дотриманням прав і свобод людини.

Принагідно СБУ закликає громадян бути пильними і повідомляти про осіб, які проявляють необґрунтований інтерес до об’єктів транспортної інфраструктури, військових об’єктів, будівель органів влади і управління, використовуючи при цьому засоби відео-, фотофіксації, безпілотні літальні апарати.

"СБУ просить вибачення за тимчасові незручності і просить харків’ян та гостей області з розумінням поставитися до необхідності проведення антитерористичних тренувань", - додають у СБУ.