Лавров "застеріг" Туреччину від продажу Україні ударних дронів
Лавров "застеріг" Туреччину від продажу Україні ударних дронів
Атака России. План «Легализация Донбасса». Активная фаза
Атака России. План «Легализация Донбасса». Активная фаза
У Нідерландах опублікували записи розмов обвинувачених у справі MH17
У Нідерландах опублікували записи розмов обвинувачених у справі MH17
​На Донбасі загинув військовий з Чернівців. Його брата вбили на фронті у 2016 році (оновлено)
​На Донбасі загинув військовий з Чернівців. Його брата вбили на фронті у 2016 році (оновлено)
У Раді закрили їдальню
У Раді закрили їдальню
Мертві, що вчать живих. Репортаж із патанатомічного бюро
Мертві, що вчать живих. Репортаж із патанатомічного бюро
Что делать с «Минском» в случае аннексии ОРДЛО
Что делать с «Минском» в случае аннексии ОРДЛО
Журналісти Sky News побували у військовому таборі біля Воронежа
Журналісти Sky News побували у військовому таборі біля Воронежа
Зеленський офіційно ініціював переговори з Путіним (оновлено)
Зеленський офіційно ініціював переговори з Путіним (оновлено)
ГоловнаСуспільствоПодії

СБУ анонсувала антитерористичні навчання поблизу російського кордону

Багатоетапні навчання у Харківській області розпочнуться 14 квітня.

Служба безпеки України з 14 квітня проводитиме багатоетапні антитерористичні навчання у Харківській області із зосередженням уваги на прикордонних районах.

Про це повідомив керівник пресцентру УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

"14 квітня СБУ почне багатоетапні антитерористичні навчання на Харківщині. Тренування проходитимуть до кінця травня по всій території Харківської області із зосередженням особливої уваги на прикордонних районах", - написав він у фейсбуці.

Фото: facebook.com/VladislavAbdula

У навчаннях візьмуть участь підрозділи Служби безпеки України, Національної гвардії України, Національної поліції, Державної прикордонної служби України, Військової служби правопорядку, Харківської обласної прокуратури та інші члени Координаційної групи Антитерористичного центру. Органи місцевого самоврядування поінформовано про заплановані заходи і вони надають повне сприяння правоохоронцям.

"Навчання проходитимуть в умовах максимально наближених до реальних, у тому числі з використанням бойової вогнепальної зброї, військової техніки і радіотехнічних засобів»", - наголосив керівник Координаційної групи Антитерористичного центру при Управлінні СБУ в Харківській області Роман Дудін.

Фото: facebook.com/VladislavAbdula

У межах навчань передбачено проведення обмежувальних заходів на окремих територіях, можливість перевірки документів громадян, догляду автомобільного транспорту. Тому СБУ просить громадян мати при собі документи, що посвідчують особу.

СБУ гарантує, що тренування проходитимуть у суворій відповідності до вимог чинного законодавства України та з безумовним дотриманням прав і свобод людини.

Принагідно СБУ закликає громадян бути пильними і повідомляти про осіб, які проявляють необґрунтований інтерес до об’єктів транспортної інфраструктури, військових об’єктів, будівель органів влади і управління, використовуючи при цьому засоби відео-, фотофіксації, безпілотні літальні апарати.

"СБУ просить вибачення за тимчасові незручності і просить харків’ян та гостей області з розумінням поставитися до необхідності проведення антитерористичних тренувань", - додають у СБУ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також