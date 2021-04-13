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Градієнт

Науку часто змішують з знанням. Це грубе непорозуміння. Наука є не тільки знання, а й свідомість, тобто вміння користуватися знанням як слід.

Чарлз Кінгслі

Чому людині прохолодно у будівлі з температурою, наприклад 20 С при виключеному опаленні, якщо надворі десь 1-3 градуси, але вона не має жодного відчуття прохолоди у тому ж приміщені, якщо надворі десь 16-18 градусів?

Пояснює цей феномен таке наукове поняття як температурний градієнт. У загальному плані градієнт – це векторна величина, яка визначає в кожній точці простору не лише швидкість зміни, а й напрямок найшвидшої зміни функції.

Саме тому задля збереження життєвого комфорту/блокування ризиків для здоров’я людей і не поспішають навесні вимикати опалення, бо потрібен компенсатор дії температурного градієнта.  

Освіта

«Якби ми вчилися як треба, …» (Т.Г. Шевченко), то можливо б усвідомлювали наслідки того, чим останнього часу швидко «задуває» у наше освітнє середовище.

Мова про той потік несумісних з освітою практик, який несе ознаки «встановлення або поширення злочинного впливу» (зміни у ст. 255 Кримінального кодексу України) на діяльність установ та організацій. У контексті освіти – цим є привнесення чи не на рівень «норми» поблажливого ставлення до списування та плагіату. Саме останнє у сегменті освіти має всі ознаки злочинного впливу, бо є проявами інтелектуальних крадіжок.

Чому за кордоном посадовець вже на другий день після появи інформації про наявність у нього академічного плагіату подає у відставку?

Тому, що тамтешні державні еліти у свій час «вчилися як треба …» і апріорі не могли не передбачити відповідні інституційні запобіжники проти «встановлення або поширення злочинного впливу» у своїх системах освіти. Адже ж ще з курсу філософії увібрали у свою свідомість, що «завжди кількість переходить у нову якість» – поблажливість до плагіату/списування неминуче призведе до такої кількості випадків, що в умовах безкарності перетворить національну систему освіти у нову її «якість» – псевдоосвіту.

І наша новітня історія стала прямим тому свідченням. З його апофеозом – призначенням плагіатора на посаду міністра освіти. Все прямо як у відомому літературному творі «1984».

У нас держслужби досі якби не мають, попри наявність безлічі контролюючих «контор», жодного дієвого компенсатора для градієнта «встановлення або поширення злочинного впливу» на національну систему освіти.

І це при тому, що проблема ігнорування принципів академічної доброчесності є одним з пріоритетних питань для системи національної безпеки?  

Володимир Бєлий Володимир Бєлий , екс-заступник директора з навчально-виховної роботи Херсонського фізико-технічного ліцею при ХНТУ та ДНУ
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