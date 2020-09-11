Комітет етики НАЗЯВО виявив плагіат у роботах в.о. міністра освіти Шкарлета

Сам Шкарлет на засідання не прийшов.

Комітет з питань етики Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) виявив порушення академічної доброчесності у вигляді академічного плагіату в науковому доробку в.о. міністра освіти та науки Сергія Шкарлета.

Відповідне рішення було оголошено на засіданні 11 вересня. Звернення про плагіат надійшли від нардепки Інни Совсун, ГО "Трон" в особі Світлани Вовк (спільнота "Дисергейт"), і також від Секретаріату Уряду з проханням перевірити факти.

"Вимушені констатувати плагіат у трьох роботах. Представимо це у нашому висновку. І є відповідна таблиця, яка вказує на некоректні посилання з ознаками академічного плагіату", - зазначив голова комісії Сергій Квіт, повідомляє Liga.net.

Сам в.о. міністра на засідання не завітав, однак прислав свого адвоката. Той, за словами журналістки Ірини Андрейців, грубив членам комітету.

"Придумав собі, що може заявити відвід голові Сергію Квіту, бо він має "особисті неприязні стосунки зі Шкарлетом", - написала журналістка.

Комісія оголошувала перерву. Шкарлета на засіданні захищав чернігівський адвокат Олександр Радченко. У 2014 році в інтерв'ю місцевому виданню "Город" Радченко заявляв, що з 2008 року є директором "Агенції захисту інтелектуальної власності". Згідно з даними Opendatabot, статутний капітал цього приватного підприємтсва - 1000 гривень, єдиним власником є Радченко.

Фото: m.gorod.cn.ua Адвокат Шкарлета Олександр Радченко

Комісія надала уривки робіт Шкарлета трьом незалежним експертам: професору етики і права, ліцензованому адвокату у США Крістіну Моріарті, міжнародному чеському експерту Томашу Фольтинеку та польському експерту Кшиштофу Гутовському, експерту з питань піратства і плагіату, включеному у список Окружного суду у Варшаві. Усі троє визнали, що в науковому доробку в.о. міністра освіти та науки є плагіат.

НАЗЯВО обіцяє оприлюднити результати перевірки на своєму сайті.

Шкарлета було запрошено на засідання комісії офіційно на сайті НАЗЯВО.

"Порядок денний цього засідання включатиме питання звинувачень у можливих порушеннях академічної доброчесності (академічного плагіату) в наукових роботах п. Шкарлета С.М", - йшлося на сайті.

Нагадаємо, що Сергій Шкарлет - доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України. Керує Чернігівським національним технологічним університетом з 2010 року. У 2013 році ексміністр освіти і науки Дмитро Табачник вручив Шкарлету нагрудний знак і посвідчення "Заслужений діяч науки і техніки України".

2 червня ректори вишів на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським запропонували призначити Шкарлета міністром.

Депутати Верховної Ради цю ідею не підтримали, тому Кабінет Міністрів призначив його виконувачем обов'язків міністра.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Верховна Рада не відмовлялася призначати Шкарлета, а Кабмін зробив його в.о., щоб дати шанс "проявити себе, показати стратегію, філософію, навички і професіоналізм".

Через добу після появи інформації про кандидатуру Шкарлета на сайті помилок і фальсифікації в наукових дослідженнях опублікували інформацію про плагіат у монографії в співавторстві ректора Чернігівського НТУ і кандидата в міністри освіти Сергія Шкарлета.

Автор статті стверджує, що в монографії використано цілі блоки тексту, який було опубліковано на три роки раніше. При цьому посилань у роботі Шкарлета на цю наукову працю немає. Сам Шкарлет плагіат у своїй частині роботи заперечує.

3 липня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд вивчає питання про ймовірний плагіат з боку в.о. голови Міносвіти і науки Сергія Шкарлета.