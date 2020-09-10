Бойовики на Донбасі намагаються викликати пожежу і обстрілюють траву трасуючими кулями, - штаб ООС

З початку доби зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

З початку доби, 10 вересня, на Донбасі зафіксовано три порушення повного і всеосяжного режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

Сьогодні, о 14:15 російсько-окупаційні війська відкрили вогонь зі стрілецької зброї по українським позиціям поблизу населеного пункту Шуми, де мала пройти зустріч представників СЦКК та ОБСЄ і де були надані гарантії безпеки.

"Завдяки оперативності українських розвідників, дії збройних формувань Російської Федерації були спрогнозовані завчасно, тому швидко вдалося убезпечити не тільки військовослужбовців Об’єднаних сил, а й представників СЦКК та ОБСЄ", - зазначили у штабі.

Окрім того, бойовики здійснили постріли зі стрілецької зброї в бік позицій ЗСУ в районі Золотого та Золотого-5, застосувавши трасуючі кулі для підпалу трави.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Нагадаємо, ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін наказав 7 вересня відкрити вогонь по українських укріпленнях у районі населеного пункту Шуми поблизу Горлівки. Відповідна заява опублікована на його сайті. Таке рішення Пушилін аргументував тим, що Україна нібито порушує один з пунктів домовленостей щодо режиму припинення вогню. Бойовики розцінюють інженерні споруди ЗСУ як незаконні.

Після цього російсько-окупаційні війська тричі порушували перемир'я. Один український військовослужбовець загинув, ще один отримав поранення.

На позачерговому засіданні ТКГ домовилися про "спільне інспектування в районі населеного пункту Шуми за участю представника координатора від ОБСЄ". Однак сьогодні, 10 вересня, запланована перевірка зірвалася, тому що окупанти висунули Міноборони України "купу нових вимог і претензій".