Проросійські бойовики порушили режим тиші біля Шумів, де мала відбутися "інспекція"

Російсько-окупаційні війська на Донбасі, незважаючи на домовленості про режим тиші, відкрили вогонь зі стрілецької зброї по українських позиціях поблизу населеного пункту Шуми, де мала відбутися так звана спільна інспекція позицій ЗСУ з представниками окупаційних військ.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

"Сьогодні о 14:15 російсько-окупаційні війська відкрили вогонь зі стрілецької зброї по українських позиціях поблизу населеного пункту Шуми. Обстріл був прицільним і спрямованим на ділянку, де мала пройти зустріч представників СЦКК і ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.

У штабі наголосили, що такі дії противника засвідчують, що він не лише свідомо йде на порушення домовленостей, а й цілеспрямовано провокує ЗСУ.

"Натомість Україна вкотре демонструє своє щире прагнення до встановлення миру, але ворог навмисно зриває будь-які спроби. Завдяки оперативності українських розвідників дії збройних формувань Російської Федерації були спрогнозовані завчасно, тому швидко вдалося убезпечити не тільки військовослужбовців Об’єднаних сил, а й представників СЦКК та ОБСЄ", - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, 22 липня Тристороння контактна група домовилася про режим повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 27 липня. Режим припинення вогню полягає у, зокрема, забороні на наступальні та розвідувально-диверсійні дії, а також на використання будь-яких видів літальних апаратів; у забороні на ведення вогню, в тому числі снайперського.

Українські військові дотримувалися режиму тиші, в той час як окупанти робили провокаційні постріли.

Ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін наказав 7 вересня відкрити вогонь по українських укріпленнях у районі населеного пункту Шуми поблизу Горлівки. Відповідна заява опублікована на його сайті. Таке рішення Пушилін аргументував тим, що Україна нібито порушує один з пунктів домовленостей щодо режиму припинення вогню. Бойовики розцінюють інженерні споруди ЗСУ як незаконні.

Після цього російсько-окупаційні війська тричі порушували перемир'я. Один український військовослужбовець загинув, ще один отримав поранення.

На позачерговому засіданні ТКГ домовилися про "спільне інспектування в районі населеного пункту Шуми за участю представника координатора від ОБСЄ". Однак сьогодні, 10 вересня, запланована перевірка зірвалася, тому що окупанти висунули Міноборони України "купу нових вимог і претензій".