Заступник генпрокурора, якого пов'язують із Медведчуком, може очолити Департамент ГПУ у справах Майдану, - джерела

Указу про призначення Максима Якубовського на сайті генпрокурора ще немає.

Заступника генерального прокурора України Максима Якубовського можуть призначити курувати Департамент ГПУ у справах Майдану. Про це LB.ua повідомили два джерела в Офісі генерального прокурора.

"Сьогодні зранку генеральний прокурор Ірина Венедіктова представила свого нового заступника Якубовського Максима Вікторовича, який, скоріше за все, куруватиме Департамент у справах Майдану", - розповів один із співрозмовників.

"Він заступник генерального прокурора, який куруватиме Департамент у справах Майдану", - підтвердив інформацію ще один співробітник Офісу генпрокурора.

Нагадаємо, 10 вересня на сайті Офісу генерального прокурора з'явилася інформація про те, що Якубовського призначили заступником генпрокурора. Прессекретар Венедіктової Наталя Питель у коментарі LB.ua повідомила, що наказу про розподіл обов'язків ще немає.

"З сьогоднішнього дня він приступив до виконання обов'язків, його представили як заступника. Про розподіл обов'язків буде наказ на сайті, поки що не знаю щодо Департаменту у справах Майдану", - сказала Питель.

Раніше громадська організація "PROSUD" повідомила, що в період із 2011 по 2013 рік Якубовський працював експертом Центру правових ініціатив "Правова держава", який пов’язаний із одіозним політиком і кумом Володимира Путіна Віктором Медведчуком.

У червні Якубовський брав участь в одному із заходів політичного проєкту Медведчука "Український вибір". Відео його виступу опубліковане в YouTube. "Ми, в "Українському виборі" вважаємо..." - каже Якубовський на початку свого виступу.

Якубовський також був помічником депутата Геннадія Москаля у Раді VII скликання і в часи його перебування на посаді голови комітету ВР з питань боротьби із організованою злочинністю та корупцією. У 2016 році в інтерв'ю ЗМІ Якубовський розповідав, що під час Революції Гідності він особисто діставав і оприлюднював плани спецоперацій силового розгону Майдану "Бумеранг" і "Хвиля".

"Також ми передали Геннадію Геннадійовичу (Москалю, - ред.) перелік агентури СБУ, що діяла на Майдані і т.д. Багато ще було такого, про що не час говорити публічно", - розповідав Якубовський.