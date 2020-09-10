Львівська облрада вимагає не допустити "спільних інспекцій" з представниками агресора

Львівська обласна рада на засіданні 10 вересня ухвалила заяву щодо "спільного інспектування" українських позицій з представниками окупантів.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Львівської облради Олександр Ганущин.

"Можливі «спільні інспекції» з представниками агресора на лінії розмежування мають ознаки державної зради - таку заяву з моєї ініціативи ухвалила сьогодні президія Львівської обласної ради. Вимагаємо від Верховного Головнокомандувача України, Президента України Володимира Зеленського вжиття невідкладних заходів із недопущення «спільних інспекцій» з представниками агресора на лінії розмежування", - написав він.

Фото: Олександр Ганущин

Фото: Олександр Ганущин

Ганущин також додав, що в заяві наполягають на негайній заміні учасників Тристоронньої контактної групи, "котрі своїми діями завдають шкоди державним інтересам України та підривають її обороноздатність".

Нагадаємо, що 22 липня Тристороння контактна група домовилася про режим повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 27 липня. Режим припинення вогню полягає у, зокрема, забороні на наступальні та розвідувально-диверсійні дії, а також на використання будь-яких видів літальних апаратів; у забороні на ведення вогню, в тому числі снайперського.

Українські військові дотримувалися режиму тиші, в той час як окупанти робили провокаційні обстріли.

Ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін наказав 7 вересня відкрити вогонь по українських укріпленнях у районі населеного пункту Шуми поблизу Горлівки. Відповідна заява опублікована на його сайті. Таке рішення Пушилін аргументував тим, що Україна нібито порушує один з пунктів домовленостей щодо режиму припинення вогню. Бойовики розцінюють інженерні споруди ЗСУ як незаконні.

Після цього російсько-окупаційні війська тричі порушували перемир'я. Один український військовослужбовець загинув, ще один отримав поранення.

Учора на засіданні Тристоронньої контактної групи домовилися про "спільне інспектування в районі населеного пункту Шуми за участю представника координатора від ОБСЄ".