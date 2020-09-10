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Кравчук: домовленості в ТКГ відкрили шлях до зустрічі лідерів Нормандської четвірки

За версією Кравчука, інспекція українських позицій - виключно прояв доброї волі з боку української сторони.

Кравчук: домовленості в ТКГ відкрили шлях до зустрічі лідерів Нормандської четвірки
Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук
Фото: Leonid-kravchuk.com.ua

Домовленості про спільне інспектування позицій Збройних сил України в районі селища Шуми за участю представника ОБСЄ відкрили шлях до зустрічі політичних радників лідерів Нормандської четвірки і зустрічі на "найвищому рівні".

Про це в коментарі "Інтерфакс-Україна" заявив глава української делегації в ТКГ, перший президент України Леонід Кравчук.

За словами Кравчука, досягнуті в ході позачергового засідання ТКГ домовленості про спільне патрулювання спрямовані на спростування фейків і нових провокацій у зоні проведення ООС на Донбасі.

"Інспекція українських позицій - виключно прояв доброї волі з боку української сторони на підтвердження повного дотримання Україною всіх домовленостей, і для продовження переговорного процесу, і ми чекаємо такої ж позиції у відповідь", - сказав Кравчук.

"Завдяки спільним зусиллям під час відеоконференції вдалося уникнути спроб зірвати перемир'я і відкрити шлях до зустрічі політичних радників лідерів Нормандської четвірки і, сподіваємося, зустрічі на найвищому рівні", - запевнив він.

Нагадаємо, сьогодні відбулося позачергове засідання Тристоронньої контактної групи у форматі відеоконференції. Зустріч провели з метою недопущення зриву "всеосяжного перемир'я".

В ході зустрічі були досягнуті домовленості про спільне інспектування в районі населеного пункту Шуми з представниками окупаційних адміністрацій окремих районів Донецької та Луганської областей.

В ОП пізніше пояснили, що юридично інспекцію проводитимуть не сторони воєнного конфлікту, а посередник – ОБСЄ "у супроводі представників сторін".

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