Лукашенко пояснив затримання Колесникової
Лукашенко пояснив затримання Колесникової
У Києві невідомі побили колишнього політв’язня Кремля Балуха (оновлено)
У Києві невідомі побили колишнього політв’язня Кремля Балуха (оновлено)
Стало відомо, чому Марію Колесникову хотіли вивезти в Україну
Стало відомо, чому Марію Колесникову хотіли вивезти в Україну
Александр Корниенко: «Основных кандидатов в облсоветы, в горсоветы мы обсуждаем, и президент их тоже смотрит»
Александр Корниенко: «Основных кандидатов в облсоветы, в горсоветы мы обсуждаем, и президент их тоже смотрит»
Білоруси почали створювати загони самооборони
Білоруси почали створювати загони самооборони
В поліції розповіли деталі про побиття Балуха
В поліції розповіли деталі про побиття Балуха
У Білорусі заявили, що Марію Колесникову затримали на кордоні з Україною
У Білорусі заявили, що Марію Колесникову затримали на кордоні з Україною
У матчі Першої ліги сталася масова бійка гостьових ультрас із поліцією
У матчі Першої ліги сталася масова бійка гостьових ультрас із поліцією
Что не так с выкупом "варрантов Яресько"
Что не так с выкупом "варрантов Яресько"
ГоловнаСуспільствоПодії

СБУ затримала ще одного бойовика "Ісламської держави"

Терорист брав участь у бойових діях в Сирії та Іраку, займався підбором і підготовкою бойовиків, організацією терактів.

СБУ затримала ще одного бойовика "Ісламської держави"
Фото: Служба безпеки України

У Києві Служба безпеки України затримала одного із керівників міжнародної терористичної організації "Ісламська держава", який перебуває у розшуку за лінією Інтерполу.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Затримали терориста в столиці. Наразі він перебуває під арештом терміном 40 діб. Розпочато процедуру екстрадиційної перевірки", - йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, злочинець є вихідцем однієї з пострадянських країн та входить до керівної ланки терористів ІД. Слідство встановило, що свого часу затриманий був заступником відомого чеченського радикального ісламіста Ахмеда Чатаєва, якого підозрюють в організації теракту в Міжнародному аеропорту Ататюрк у 2016 році.

Терорист брав участь у бойових діях на території Сирії та Іраку, займався підбором і підготовкою бойовиків, організацією терактів. 

У 2018 році бойовик за підробленими документами незаконно прибув в Україну. На Київщині він створив злочинне угруповання, до якого входили вихідці із країн Центральної Азії. За оперативною інформацією, протягом цього часу він продовжував здійснювати координацію осередків ІД за кордоном.

СБУ також перевіряє можливу причетність міжнародного злочинця та учасників злочинного угруповання до підготовки терористичних актів на території України.

Нагадаємо, у січні новим лідером терористичної організації "Ісламська держава" став її останній живий засновник Амір Мохаммед Абдул Рахман аль-Мавлі аль-Салбі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також