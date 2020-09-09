СБУ затримала ще одного бойовика "Ісламської держави"

Терорист брав участь у бойових діях в Сирії та Іраку, займався підбором і підготовкою бойовиків, організацією терактів.

У Києві Служба безпеки України затримала одного із керівників міжнародної терористичної організації "Ісламська держава", який перебуває у розшуку за лінією Інтерполу.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Затримали терориста в столиці. Наразі він перебуває під арештом терміном 40 діб. Розпочато процедуру екстрадиційної перевірки", - йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, злочинець є вихідцем однієї з пострадянських країн та входить до керівної ланки терористів ІД. Слідство встановило, що свого часу затриманий був заступником відомого чеченського радикального ісламіста Ахмеда Чатаєва, якого підозрюють в організації теракту в Міжнародному аеропорту Ататюрк у 2016 році.

Терорист брав участь у бойових діях на території Сирії та Іраку, займався підбором і підготовкою бойовиків, організацією терактів.

У 2018 році бойовик за підробленими документами незаконно прибув в Україну. На Київщині він створив злочинне угруповання, до якого входили вихідці із країн Центральної Азії. За оперативною інформацією, протягом цього часу він продовжував здійснювати координацію осередків ІД за кордоном.

СБУ також перевіряє можливу причетність міжнародного злочинця та учасників злочинного угруповання до підготовки терористичних актів на території України.

Нагадаємо, у січні новим лідером терористичної організації "Ісламська держава" став її останній живий засновник Амір Мохаммед Абдул Рахман аль-Мавлі аль-Салбі.