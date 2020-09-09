Уряд пропонує дозволити літати Україною з електронними паспортами

Прем'єр заявив, що впровадження такого сервісу - частина стратегії "Держава в смартфоні".

Кабінет Міністрів України розробив законопроєкт, який дозволить українцям подорожувати літаками в межах держави з електронним паспортом.

Про це повідомив в офіційному Telegram-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Уряд розробив законопроєкт, яким пропонується надати українцям можливість подорожувати літаками в межах України, пред’являючи електронний паспорт або закордонний е-паспорт", - заявив очільник уряду.

Шмигаль також зазначив, що впровадження цифрових послуг і сервісів — це частина стратегії президента "Держава в смартфоні" та осучаснення країни.

Нагадаємо, у вересні 2019 року Мінцифри презентувало бренд "Держави у смартфоні". До 2022 року 100% держпослуг планують перевести в онлайн.