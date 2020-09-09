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Уряд затвердив план пріоритетних дій на 2020 рік

Він складається із 690 пунктів. 

Уряд затвердив план пріоритетних дій на 2020 рік
Фото: kmu.gov.ua

Кабінет міністрів України на засіданні 9 вересня затвердив план пріоритетних дій на 2020 рік.

Міністерствам та центральним органам виконавчої влади доручили забезпечити виконання цього плану в межах передбачених державним бюджетом витрат, а також за два тижня розробити детальні плани заходів.

"Документ дійсно фундаментальний. Мова йде про 690 пунктів. Кожен з них має обґрунтування важливості цих напрямків, відповідальних виконавців, терміни, індикатори виконання, очікувані результати", - заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він додав, що цей план дій має забезпечити "рух у виконанні програми дій уряду", яку розробили ще у червні. Шмигаль також пообіцяв, що згодом з планом зможуть ознайомитися у відкритому доступі всі охочі. 

Нагадаємо, що Рада так і не схвалила програму дій уряду, хоча Кабмін подавав її двічі. Першого разу, 4 червня, Шмигаль попросив відправити програму на доопрацювання. В документі було приблизно 10 сторінок.

18 червня уряд прийшов презентувати оновлену програму, проте Рада теж відхилила її, позбавивши таким чином членів уряду річного імунітету.

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