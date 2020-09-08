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Білоруські опозиціонери Кравцов і Родненков вийшли на зв'язок, обидва - у Києві

Повідомляється, що їхньому життю нічого не загрожує. 

Білоруські опозиціонери Кравцов і Родненков вийшли на зв'язок, обидва - у Києві
Родненков, Колесникова, Кравцов
Фото: vot-tak.tv

Білоруські опозиціонери Іван Кравцов та Антон Родненков уперше після повідомлення про їх зникнення 7 вересня вийшли на зв'язок.

Обидва перебувають у Києві, пише "НВ".

У пресслужбі Координаційної ради з трансферу влади заявили, що життю їх представників, які нині перебувають в Україні, нічого не загрожує. 

Інформація про те, що з представниками Координаційної ради Кравцовим і Родненковим був утрачений зв'язок, з'явилася 7 вересня після повідомлення про викрадення однієї з лідерок білоруської опозиції Марії Колесникової в центрі Мінська.

Уранці 8 вересня державне ЗМІ Білорусі БЕЛТА заявило, що Колесникову нібито затримали під час спроби перетнути кордон з Україною. У білоруській прикордонній службі також заявили, що Колесникова буцімто намагалася зробити це незаконно. 

У Державній прикордонній службі в коментарі LB.ua заявили, що Колесникова не прибувала в українські прикордонні пункти пропуску. Родненков і Кравцов проходили необхідні заходи прикордонного контролю. 

ЗМІ повідомили, що Колесникова порвала свій паспорт, щоб її примусово не відправили з Білорусі в Україну. 

Про те, що Колесникова умисне унеможливила свій виїзд за кордон, повідомив і заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко: "Це було насильницьке видворення з рідної країни. Марію Колесникову не вдалося видворити з Білорусі через те, що ця смілива жінка зробила дії по унеможливленню її переміщення через кордон".

Він додав, що Родненков і Кравцов також виїхали з Білорусі не з власної волі. 

Згодом у Держприкордонслужбі України в коментарі LB.ua також повідомили, що представників білоруської Координаційної ради Антона Родненкова й Івана Кравцова Державна прикордонна служба пропустила на територію України.

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