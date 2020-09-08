Зеленський назвав дату зустрічі радників голів країн "нормандського формату"

Раніше планувалося провести її до 10 вересня.

Зустріч радників голів країн "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) відбудеться 11 вересня.

Про це під час спілкування зі ЗМІ на Сумщині повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Повинно бути засідання радників нормандського формату 11 вересня. Чекаємо там на певні пропозиції і рішення", - повідомив він, коментуючи порушення окупантами режиму тиші на Донбасі.

Зеленський також заявив, що Україна відразу відреагувала на порушення домовленостей про всеосяжне перемир'я з боку російсько-окупаційних військ.

"Є деякі речі, яких ми не обговорюємо зі ЗМІ, тому що наша задача – захищати не одну людину, а захищати 40 млн людей... Що стосується режиму тиші – 42 дні режим зберігався до тієї провокації, яка забрала життя нашого бійця. Ми на рівні міністрів закордонних справ з'єднувалися з Російською Федерацією, яка повинна мати ці домовленості, які були на рівні ТКГ", - заявив президент.

Нагадаємо, що зустріч радників лідерів "нормандської четвірки" була запланована на 28 серпня, однак пізніше її перенесли на невизначений термін. Причиною назвали відрядження радника президента Франції. Однак журналіст Денис Казанський, залучений до роботи Тристоронньої контактної групи з питань врегулювання ситуації на Донбасі як представник ОРДЛО, повідомив, що зустріч нібито була зірвана російською стороною.

В Офісі президента України прокоментували перенесення зустрічі радників очільників країн і зазначили, що сподіваються на те, що до 10 вересня ця зустріч відбудеться.

Після зустрічі радників має відбутися зустріч голів МЗС країн "нормандського формату", а після цього на саміт зберуться самі очільники держав.