Росія досі не закрила справу проти звільнених українських моряків

Після обміну у вересні 2019 року в російських в'язницях на материку і в окупованому Криму утримувалося 113 осіб. Сьогодні - 135.

За минулий рік кількість українських політв'язнів збільшилася, а РФ досі не закрила справу щодо звільнених українських військових моряків.

Про це повідомив у Facebook адвокат Микола Полозов.

"На жаль, за минулий рік кількість українських політв'язнів збільшилася. Після "великого обміну" у вересні 2019 року в російських в'язницях на материку і в окупованому Криму утримувалося 113 осіб. Сьогодні 135. Сотня з них - це кримські татари. Навіть за російськими мірками масові обшуки і затримання в Криму є незвичайним явищем", - написав Полозов.

За його словами, окремо постає питання "юридичного очищення" в'язнів Кремля.

"Окреме питання це "юридичне очищення". Наприклад, після звільнення Едема Бекірова, російські правоохоронці і суд оголосили його в розшук, вдавши, що їм нічого не відомо про його звільнення в рамках обміну. Справа українських моряків теж не закрита. Вона лише зупинена, і вони також знаходяться під дамокловим мечем активності й інтересів Слідчого управління ФСБ Росії", - зауважив Полозов.

Адвокат також підкреслив, що динаміка захоплень нових заручників і фабрикація такого роду справ залишається невтішною.

"Без виразної стратегії захисту прав своїх громадян від агресії російських силових структур ці захоплення будуть постійно повторюватися в замкнутому циклі. Звільнити українських політв'язнів можна буде тільки розірвавши це порочне коло", - додав Полозов.

Нагадаємо, рівно рік тому 7 вересня, між Україною і РФ відбувся обмін у форматі 35 на 35. В Україну з Росії повернулися 11 політв'язнів і захоплені моряки.