Активісти SaveФОП у Львові звернулися до Порошенка із проханням відстоювати права малого та середнього бізнесу

У День підприємця п’ятий президент України, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко зустрівся з активістами об’єднання SaveФОП у Львові.

Він наголосив – фракція "Європейської Солідарності" захищатиме український мікробізнес і не дозволить перетворити контролюючі органи на каральну машину для підприємців, повідомили у пресслужбі "ЄС".

"Я маю інші погляди на те, для чого потрібні ФОПи, і для чого потрібні малі підприємства, ніж чинна влада. І наголошую на тому, що мета ця – це не збір податків. Бо в умовах спрощеного оподаткування проблеми не в тому, аби підвищувати надходження бюджету від ФОПів. Це не інтерес держави. Перш за все, це робочі місця. На сьогодні ФОПи працюють там, куди великий бізнес не добирається. Вони там є конкурентоздатні і забезпечують роботою як себе, так і своїх найманих працівників. А це означає, що вони виконують своє завдання", – наголосив Петро Порошенко.

Підприємець Олександр Яковина під час зустрічі з Петром Порошенком зазначив: "Коли була введена спрощена система оподаткування, я відкрив свій бізнес. У мене зменшився перевіряючий тиск контролюючих органів, звітність і бухгалтерський облік стало набагато легше адмініструвати. Відтак я створив робочі місця – офіційні робочі місця. З відміною спрощеної системи оподатковування підприємці будуть змушені шукати інші варіанти для себе. Будуть відходити в тінь. Ми цього не хочемо. Ми хочемо бути легальними. Хочемо сплачувати податки. Але для цього нам потрібно, аби спрощена система була збережена".

Підприємець Кетіно Равлюк наголосила, що ситуація, яка наразі є навколо умов для малого бізнесу в України, підштовхує багатьох підприємців до трудової міграції.

"Після тих законів, які наухвалювала монобільшісь, я не бачу куди і як рухатися моєму бізнесу. Сьогодні більшість з нас думає про те, чи не краще нам поїхати за кілька кілометрів у Польщу, Чехію, де є всі умови для таких, як ми. Там є державні програми для мікробізнесу. Наразі питання трудової міграції стало актуальним для більшості з нас".

Петро Порошенко запевнив підприємців, що "Європейська Солідарність" наполегливо відстоюватиме інтереси мікробізнесу.

"На сьогодні маємо кілька принципових позицій. Перша: поки є карантин, незалежно чи запроваджується карантинні обмеження чи ні, має бути 100-відсоткова заборона на перевірки. Друге: ми вибираємо спеціальні галузі, які постраждали найбільше від Covid -19. І поки є карантин – ніхто ніякого ускладнення ФОПам не має права робити. Ми виступаємо за мораторій на будь-яке погіршення умов роботи ФОПів", – зазначив Петро Порошенко.

Фото: eurosolidarity.org

Порошенко наголосив, що галузям, які найбільше постражадали від коронавірусу, необхідна державна допомога.

"Саме в цьому має бути антикоронавірусна підтримка економіки. Крім цього, має бути скасовано драконівський закон для підприємців – 1210", – наголосив під час зустрічі Петро Порошенко.

Нагадаємо, що серед норм цього закону - розширення прав контрольних органів, посилення правил оподаткування, введення безпрецедентних механізмів контролю для іноземних компаній тощо. Він був підписаний президентом у травні 2020 року.