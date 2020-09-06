Дружина п’ятого президента України Марина Порошенко передала студентам університету "Україна" маски та санітайзери.

За словами Марини Порошенко, університет "Україна" – один з небагатьох вишів, який створює всі умови для навчання людей з інвалідністю, повідомили у пресслужбі партії "Європейська солідарність".

"Це стало традицією для Фонду Порошенка – дбати про безпеку студентів і всіх українців. Сьогодні ми передали і засоби особистої безпеки – це маски і санітайзери для університету, щоб студенти могли краще навчатися і отримувати нові знання, щоб потім вся країна пишалася такими чудовими фахівцями, які виходять з цих стін. Для мене особисто важливо, що саме інклюзивна освіта, яка є філософією цього закладу, пошириться на всі інші навчальні заклади по всій Україні", – зазначила Марина Порошенко.

Президент Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" Петро Таланчук розповів, що зараз у виші навчається близько тисячі людей з інвалідністю.

Фото: "Європейська солідарність"

Зауважується, що Петро Порошенко та фракція "Європейська Солідарність" у парламенті вимагають від влади запровадити страхування освітян від коронавірусу, а також запровадити додаткову оплату праці у разі додаткового навантаження на педпрацівників у зв’язку з пандемією. Депутати вже зареєстрували відповідні законопроєкти.

Від початку пандемії Фонд Порошенка спільно з компанією Рошен і волонтерами закупили понад 130 тисяч захисних костюмів для медиків, 10 тисяч антивірусних окулярів, понад 50 тисяч високоякісних швейцарських ІФА-тестів Roche, профінансували закупівлю, ремонт і розхідники понад 50 апаратів ШВЛ, оплатили та відправили у регіони України понад 50 тисяч продуктових наборів для людей із вразливих категорій.

Захисні костюми від Фонду Порошенка отримали понад 100 медичних закладів, загалом на боротьбу з пандемією коронавірусу вже витрачено більше ста мільйонів гривень.