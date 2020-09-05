Цивілізацію на значну територію Росії принесли українці, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що останні роки Росія "зачищає" свою територію від незалежних українських організацій.

Про це він розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода", коментуючи рішення Омського обласного суду про заборону української організації "Сірий Клин".

"Так, я висловився. Це була моя особиста заява на брифінгу. Вона була абсолютно чіткою. І я хочу взагалі сказати, що тут треба ширше дивитися. Це ж не якийсь поодинокий випадок. Останні роки Росія планово зачищає свою територію від незалежних українських організацій. Тобто все, що не інфільтровано, не контролюється повністю ФСБ, все піддається знищенню. Так було з українською бібліотекою в Москві. І так зараз сталося з «Сірим Клином»", - сказав Кулеба.

Він також звернувся до українців у Росії.

"Дорогі українці Росії, як вам складно не було би зараз, але українська держава завжди пам’ятатиме про вас, про ваших прадідів, які будували цілі міста, розбудовували, приносили цивілізацію на окремі території Російської Федерації. Ми повинні чітко і прямо вголос говорити, що цивілізацію на значну територію Росії принесла Україна, принесли українці, які приїжджали туди, розбудовували господарство, ліси перетворювали на селища і міста, будували економіку. І ми повинні пам’ятати, і Росія повинна пам’ятати про те, що це зробили українці, а не росіяни", - наголосив Кулеба.

Нагадаємо, у квітні 2018 року Мосміськсуд відхилив скаргу і визнав законним вирок колишньому директору Бібліотеки української літератури Наталії Шаріній, засудженій на чотири роки умовно за екстремізм і розтрату.

Цього ж року у Москві остаточно ліквідували Бібліотеку української літератури.