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Росія підняла вісім винищувачів через патрулювання бомбардувальників США біля Криму

Патрулювання провели у повітряному просторі України.

Росія підняла вісім винищувачів через патрулювання бомбардувальників США біля Криму
B-52H
Фото: скріншот

Росія підняла вісім винищувачів черед патрулювання стратегічних бомбардувальників США в Азовському морі 4 вересня. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил ЗСУ.

"Формація із американських ракетоносців B-52H та українських винищувачів МіГ-29 та Су-27 не на жарт схвилювала російських окупантів, які на перехоплення підняли одразу вісім винищувачів (4 Су-27 и 4 Су-30) й перевели в повну бойову готовність ППО Південного воєнного округу", - йдеться у повідомленні.

У Командуванні зазначили, що цим успішно скористались літаки-розвідники НАТО, які отримали усю необхідну інформацію про ППО вірогідного противника.

Як повідомляли, вранці 4 вересня військові літаки ВПС США Boeing B-52 вилетіли із авіабази Ферфорд у Великій Британії, пролетіли над територією Європи, де їх супроводжували винищувачі ВПС країн НАТО та ключових партнерів Альянсу.

У повітряному просторі України їх супроводжували винищувачі бригад тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ Су-27 та МіГ-29.

Місія мала на меті продемонструвати як США забезпечують союзників по НАТО і партнерів можливістю стримування Росії. Патрулювання має плановий характер і ймовірно продовжиться і надалі.

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