ООС: Росія систематично порушує "всеосяжне перемир'я"

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін заявила, що РФ систематично порушує домовленості про повне та всеосяжне припинення вогню.

Про це повідомила пресслужба Операції об'єднаних сил.

"Незаконні збройні формування ОРДЛО за кураторства Російської Федерації, не дивлячись на прийняті Додаткові домовленості про повне та всеосяжне припинення вогню, які вступили в дію з 27 липня 2020 року, продовжують систематично порушувати існуючі домовленості та проводять мінування території поблизу населених пунктів, постачають військову техніку, обходячи пости, де встановлено прикордонні пункти пропуску", - йдеться в повідомленні.

В ООС зазначили, що за даними СММ ОБСЄ, на непідконтрольній території вкотре виявили 23 протитанкові міни, які встановлені впоперек кермової доріжки на території зруйнованого міжнародного аеропорту "Донецьк".

Також виявлено вантажівку військового типу в полі поблизу населеного пункту Астахове Луганської області біля кордону з Російською Федерацією, де немає прикордонно-пропускних споруд.

Нагадаємо, станом на 3 вересня місія ОБСЄ виявила більш ніж 900 порушень "всеосяжного перемир'я" на Донбасі. Йдеться про 152 вибухи, 13 ракет, 741 чергу та постріл.

Раніше повідомлялося, що 22 липня Тристороння контактна група домовилася про режим повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 00:01 27 липня. Військові стверджують, що підготовка до цієї події була безпрецедентною. На кожній українській позиції розміщено додатковий контроль за припиненням вогню.

Режим припинення вогню полягає у, зокрема, забороні на наступальні та розвідувально-диверсійні дії, а також на використання будь-яких видів літальних апаратів; у забороні на ведення вогню, в тому числі снайперського.