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Минулої доби в зоні ООС на Донбасі не стріляли

Режим тиші зберігається і з початку поточної доби

Минулої доби в зоні ООС на Донбасі не стріляли
Фото: EPA/UPG

За минулу добу в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Про це інформує пресцентр ООС.

"За минулу добу, 3 вересня, на всій лінії фронту спостерігалася тиша. Фактів порушення режиму припинення вогню зафіксовано не було", - йдеться в ранковому зведенні.

У штабі зазначили, що режим тиші зберігається і з початку поточної доби, 4 вересня.

"Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил немає. Наші військові продовжують виконувати поставлені завдання і готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 2 вересня у зоні ООС був зафіксований один випадок порушення режиму припинення вогню. Неприцільним пострілом з підствольного гранатомета російські найманці намагалися спровокувати українських військових поблизу Мар’їнки.

Бойових втрат і поранень у лавах ООС не було, проте під час гасіння пожеж на Луганщині постраждали двоє військових, ще один - старшина Артем Бондаренко, якого вважали безвісти зниклим, - загинув.

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