Чиновник разом із підлеглим вимагали гроші за пом’якшення покарання підприємцю за несплату податків.

Служба безпеки України затримала на хабарі начальника оперативного управління Головного управління ДФС у Тернопільській області.

Про це інформує пресцентр СБУ.

За попередньою інформацією, посадовець спільно з підлеглим керівником відділу вимагали $37 тисяч (понад 1 млн гривень) у місцевого бізнесмена. За цю суму зловмисники обіцяли комерсанту перекваліфікувати на м’якшу статтю кримінальне провадження у справі про нібито несплату податків.

Правоохоронці затримали обох фігурантів у Тернополі, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, одразу після отримання всієї суми хабара.

У межах кримінального провадження за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та направлення до суду клопотань про обрання запобіжних заходів.

Викриття зловмисників проводилось спільно зі слідчими ДБР, під процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора, за сприяння Головного управління внутрішньої безпеки ДФС України.

Згідно з інформацією на сайті ГУ ДФС у Тернопільській області обов’язки начальника оперативного управління виконує Олег Дурняк, котрий обіймає посаду першого заступника начальника управління.